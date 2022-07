“Meu irmão não é estuprador”; família conta que denúncia foi feita para despistar criminosos

A irmã e a esposa de Rogério Baez Fernandes, 19, jovem morto na tarde desta segunda-feira (25), negam que o rapaz havia estuprado a enteada, de 4 anos, conforme foi denunciado neste final de semana na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande. Versão da família que foi confirmada horas depois da execução.

No último domingo (24), a cunhada de Rogério foi até a Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher) e registrou um boletim de ocorrência contra ele. No documento, Rogério é denunciado por supostamente ter estuprado a enteada.

Portanto, segundo a delegada da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), Anne Karine Sanches Trevisan, um exame na menina comprovou que não houve estupro.

De acordo com a irmã da vítima, Fernanda Baez Fernandes, o homicídio contra Rogério aconteceu enquanto sua mãe lavava roupa. “Os ‘caras’ invadiram nossa casa e mataram meu irmão na cama dela. O motivo não sabemos ainda, mas meu irmão não é estuprador. Ele é usuário e eu acho que Rogério devia para essas pessoas.”

Conforme diz a esposa da vítima, o marido dela é inocente. “Em nenhum momento meu marido fez isso. Mandaram matar ele, mas não foi por causa disso, foi um foco feito por esses ‘vagabundos’ para despistar a polícia. Ele amava a minha filha e ela até chamava ele de pai.”

“Minha irmã é parente de um pessoal que sempre quiseram tirar a minha filha de mim, porque eles falam que eu não tenho condições financeiras. O cara é da favela e foi mandado da cadeia. Vai sair o laudo e vamos provar que ele não fez isso”, completa.

O crime

Rogério Baez Fernandes, 19 anos, foi executado com aproximadamente 10 tiros, no início da tarde desta segunda-feira (25), na residência onde morava com os pais na Rua da Conquista, região do bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Com informações do repórter Marcos Maluf