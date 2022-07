Homem morre após ser baleado por amigo em praça da Capital

Um homem, identificado como Rodiney da Costa Rodrigues, de 31 anos, foi morto na noite deste sábado (23) a tiros em uma praça pública no bairro Universitário II, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido por populares para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Guaicurus mas não resistiu. O principal suspeito é um amigo da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima e o autor bebiam na praça do bairro quando iniciaram uma discussão. Neste momento o suspeito teria saído do local e retornado com um revólver, e efetuou dois disparos, que atingiu Rodiney nas costas e no peito. Ele não resistiu aos ferimento, vindo a óbito na UPA Guaicurus.

O suspeito fugiu do local, provavelmente pilotando uma motocicleta. No momento dos disparos aproximadamente 100 pessoas estavam na praça e após ouvirem os tiros se iniciou uma movimentação, com pessoas empreendendo fuga do local. Devido a correria, o local não pode ser preservado para perícia.

A praça onde ocorreu o crime é conhecida na região por jogos de futebol. Nas proximidades há uma escola estadual, o que deixa o local com diversas crianças. Testemunhas afirmam que após os jogos muitas pessoas se reúnem na região para consumirem bebidas alcóolicas.

Durante investigação no local, nenhuma capsula foi encontrada. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O caso segue em investigação.

