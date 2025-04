Jovem é espancado e desmaia após confusão em avenida de Campo Grande

Suspeito afirma ter agido em legítima defesa após desentendimento com a vítima

Um rapaz de 22 anos foi agredido e acabou perdendo a consciência na madrugada deste domingo (20), no Jardim Monumento, em Campo Grande. O autor da agressão, um homem de 30 anos, foi identificado e levado à delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão. Quando chegou ao local, encontrou a vítima desacordada, sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros. Com ferimentos pelo corpo, o jovem foi encaminhado à Santa Casa.

Testemunhas contaram que o agressor teria deixado um bar próximo ao local da briga e, após o confronto, voltou para casa. Os policiais seguiram até a residência indicada e encontraram o suspeito.

Durante a abordagem, o homem relatou que o jovem parecia estar embriagado e que estaria urinando na Avenida Guaicurus e na calçada. Segundo ele, tentou chamar a atenção do rapaz, que teria reagido com agressividade e avançado em sua direção. Diante disso, afirmou que se defendeu.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa. A polícia investiga as circunstâncias da agressão.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram