Vem Pra UFMS recebe propostas até 4 de maio para ciência nas escolas

Professores responsáveis por disciplinas ou projetos de extensão têm a oportunidade de levar a ciência produzida na Universidade até a Educação Básica. Em sua sexta edição, serão oferecidas 500 vagas para apresentações individuais ou coletivas de estudantes de graduação em mostras científicas e acadêmicas do programa Vem Pra UFMS: Ciência nas Escolas 2025. As propostas de atividades devem ser enviadas por meio deste link até 4 de maio. As ações estão previstas para ocorrer de 15 a 30 de maio em escolas de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos de Mato Grosso do Sul.

O programa busca promover a popularização da ciência, contribuir com a formação dos estudantes e colaborar com os professores no processo de ensino e aprendizagem, além de estimular a curricularização da extensão. “A popularização da ciência é muito importante porque torna o conhecimento científico acessível a todos, quebrando barreiras e desmistificando conceitos. Isso traz benefícios a curto prazo, como maior conscientização sobre temas importantes, e a médio e longo prazo, como o desenvolvimento de uma sociedade mais crítica, inovadora e capaz de resolver seus próprios problemas de forma sustentável. Além disso, uma população bem informada contribui para uma democracia mais forte e participativa”, explica a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla.

Além de abrir as portas da UFMS para a comunidade externa, o programa promove o acesso ao conhecimento científico e às tecnologias, fundamentais para a cidadania plena. “Quando a população tem acesso à ciência, ela consegue tomar decisões com mais embasamento, participar ativamente da sociedade e exercer seus direitos de maneira mais consciente. A ciência se relaciona diretamente com a cidadania porque promove o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, igualitária e bem informada. Além disso, ela garante outros direitos, como o direito à saúde, à educação, ao trabalho e ao bem-estar, ao fornecer avanços tecnológicos, medicamentos, inovações e soluções para problemas sociais e ambientais”, completa Lia.

Em relação ao envio de propostas, é necessário ter um plano de atividades, contendo informações pessoais do docente coordenador da proposta; o título do trabalho e um resumo do conteúdo; seleção do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável vinculado; a identificação dos estudantes participantes, com nome, telefone, Registro Geral Acadêmico (RGA), CPF e e-mail; e o banner a ser apresentado, conforme modelo da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. As ações serão avaliadas de acordo com critérios como relevância do tema para a sociedade, inovação metodológica e de conteúdo, contextualização teórica e conhecimento da bibliografia relativa ao campo de pesquisa e capacidade de comunicação/interação da proposta com o público-alvo, bem como a correta utilização da norma culta da língua portuguesa.

As apresentações serão realizadas de forma presencial, por, no máximo, dez estudantes no mesmo período. Todos os inscritos serão certificados com dez horas de carga horária extensionista por apresentação. “O Ciência nas Escolas tem como objetivo promover o contato dos estudantes com a ciência de forma divertida e educativa, estimulando o interesse pela pesquisa e pelo conhecimento científico desde cedo. Para 2025, pretendemos fortalecer ainda mais a relação entre a Universidade e as escolas, contribuindo para uma formação mais completa e motivadora para todos os envolvidos”, reforça a pró-reitora.

As atividades começam no dia 15 em Aquidauana e continuam no dia seguinte em Corumbá. Nos dias 22 e 23 de maio, será a vez de Campo Grande. Já Chapadão do Sul e Coxim realizam as apresentações no dia 27, seguidos de Paranaíba e Três Lagoas no dia 28, Naviraí e Nova Andradina no dia 29 e Ponta Porã encerra a programação no dia 30.

Resultados

O programa Vem Pra UFMS: Ciência nas Escolas começou em 2022 e, desde então, já atendeu mais de 17,1 mil alunos da Educação Básica, com a apresentação de cerca de cem projetos em média por edição. Até o momento, mais de 2,2 mil estudantes da Universidade participaram da ação em dez municípios onde a Instituição possui câmpus.

“As ações anteriores tiveram resultados muito positivos, pois o contato da Universidade com a escola visa romper muros e levar ciência para toda população, com o intuito de popularizar de fato a ciência. Nossos alunos tem a oportunidade de fazer extensão, vivenciar como é atender a comunidade, apresentando seus conhecimentos e projetos, e aprendendo a lidar com diversas situações e questionamentos. Por outro lado, a escola representada por seus alunos, professores e demais pessoas, tem a oportunidade de apreciar vários saberes, conhecer a ciência e verificar que ela está em diversas ações do nosso cotidiano, que muitas vezes não percebemos”, finaliza Lia.

Confira mais detalhes no edital disponível neste link.