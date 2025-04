Após agredir a avó com cadeira, homem é preso em flagrante em Dourados

Suspeito tentou fugir ao ver a polícia, mas foi detido no quintal da casa

Um homem de 28 anos foi preso na noite de sábado (19) em Dourados, no bairro Jardim Canaã III, depois de agredir a própria avó com uma cadeira e danificar a tornozeleira eletrônica que usava. A cidade fica a 225 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Militar foi chamada após relatos de que o suspeito estava completamente descontrolado e destruindo objetos dentro da casa da família. Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com a mãe do rapaz, que explicou que ele havia deixado o presídio há cerca de cinco meses e vinha sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, mas que naquela noite ele havia retirado e quebrado o equipamento.

Ainda segundo o registro policial, a agressão aconteceu depois que familiares tentaram repreendê-lo. Irritado, ele atacou a avó com uma cadeira, causando um ferimento na cabeça da idosa.

Ao perceber a chegada da viatura, o homem tentou escapar pelos fundos do imóvel, mas caiu ao tentar pular o muro e foi alcançado pelos policiais. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia da cidade.

