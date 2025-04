Projeto de Lei propõe o fornecimento de água para população e pets no Parque dos Poderes

Foi apresentado na Câmara de Vereadores de Campo Grande o Projeto de Lei nº 11753/2025, que prevê a instalação de pontos de fornecimento gratuito de água potável e gelada em trechos estratégicos entre as Avenidas Afonso Pena e Dr. Fadel Tajher Iunes, na região do Parque dos Poderes.

A iniciativa pretende que a Prefeitura de Campo Grande instale os bebedouros ou distribua copos de água potável, garant a qualidade da água, mantenha os pontos de hidratação limpas e operantes e implante lixeiras para o descarte de copos.

A proposta que já foi aplicada por outras prefeituras de cidades do país, pode beneficiar a população que frequenta o Projeto Amigos do Parque, uma vez, que a instalação dos pontos de hidratação deve acontecer entre as avenidas Afonso Pena, do Poeta, Desembargador José Nunes da Cunha e Fadel Tajher Iunes, trechos com grande circulação de pessoas aos fins de semana.

Além do cuidado com a saúde, o projeto reforça o compromisso com a sustentabilidade, ao propor alternativas de descarte correto e redução do uso de garrafas plásticas. A ideia é que esse modelo funcione como projeto-piloto, podendo ser ampliado para outras áreas da cidade.

Por Michelly Perez

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram