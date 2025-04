Motorista morre em colisão com carreta na BR-163, entre Caarapó e Dourados

Um grave acidente na BR-163, entre os municípios de Caarapó e Dourados, resultou na morte de Alcides Alves dos Santos, de 43 anos, no fim da tarde dese sábado (12). O motorista conduzia um Volkswagen Gol branco quando perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente com uma carreta.

O acidente aconteceu no km 211 da rodovia, nas proximidades da Cooperativa Lar, em Caarapó, a cerca de 274 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações apuradas pela reportagem, a colisão foi violenta e Alcides não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

O motorista da carreta saiu ileso do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e levantar as causas do acidente.

As primeiras informações indicam que chovia no momento da colisão, e a pista estava molhada, o que pode ter contribuído para a perda de controle do carro. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

Por conta da batida, o trânsito foi temporariamente interrompido no trecho, sendo liberado posteriormente após o atendimento da ocorrência.

