Quatro escolas de samba desfilam nesta terça na Capital

O samba não pode parar e nem a chuva foi capaz de impedir que as escolas da Capital desfilassem na última segunda-feira (20), com quatro escolas e hoje (21), as outras quatro escolas desfilaram mostrando seus enredos e carros alegóricos.

Hoje será a vez da º Cinderela Tradição do José Abrão com o enredo ‘Cinderela Tradição 30 anos de história’;

Deixa Falar com o enredo ‘Carnavalis’; Unidos do Aero Rancho com o enredo ‘Eu sou o grande Aero Rancho: Esse é meu povo’ e a última será Os Catedráticos do Samba com o enredo ‘Homenagem a Coxim: Portal do Pantanal virou festa’.

Na segunda -feira (20), as escolas que levaram a magia para a avenida foram: 1º Herdeiros do Samba – ‘Bate, bate coração Joaquim Murtinho 100 anos de Educação’; 2º Unidos do Bairro Cruzeiro – ‘Per Fumum: ‘A Essência Que Me Seduz’;

3º Vila Carvalho – ‘Carvalho em uma nova era: Em Minha Casa há várias moradas não estamos sós’ e a última foi

Igrejinha – ‘Uni-Duni-Tê: A Igrejinha vem brincar com você’.

A apuração dos votos será na quarta-feira (22), na passarela do a partir das 14h. Após abertura dos envelopes e verificação das notas de todos os quesitos, será anunciada a escola campeã do carnaval 2023.

