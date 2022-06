Jovem é esfaqueado na frente de casa enquanto conversava com amigos

Um homem de 19 anos foi esfaqueado na frente da casa de uma amiga, enquanto conversava com amigos, na madrugada desta quinta-feira (23), na rua Planaltina, bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande. Ele foi encaminhado para Santa Casa da Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dona da casa testemunhou o fato. Ela disse a vítima estava com ela, outros amigos e seus filhos, na frente da residência, quando um homem desconhecido chegou de repente, surpreendeu a todos e desferiu um golpe de faca no tórax do jovem.

O rapaz tentou fugir para dentro do imóvel e caiu no corredor da casa. Equipes da polícia foram acionadas mas o autor do crime não estava mais no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi ao local para realizar para realizar o socorro. Ele foi encaminhado para a Santa Casa consciente e orientado, para maiores exames.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, o jovem deu entrada no dia às 00h44, com ferimento da parede abdominal devido a ferimento por arma branca. Paciente passou por uma laparotomia exploratória, e está no CTI, em recuperação pós cirurgia. A mãe e o irmão da vítima acompanharam todos os procedimentos de resgate. Durante investigações foi descoberto que o irmão do jovem tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para a delegacia e o crime será investigado.

