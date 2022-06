Jovem que desapareceu ao sair para entrevista de emprego é localizada na BR-262

Desaparecida desde da última segunda-feira (20), após sair para uma entrevista de emprego, Talita Berto da Silva, de 22 anos, foi encontrada na madrugada de hoje (23), andando desorientada em posto de gasolina, na BR-262, em Campo Grande. A jovem já se encontra aos braços da família, mas não soube responder os detalhes sobre o seu desaparecimento.

Ao portal O Estado Online, Giovanny Berto da Silva, irmão de Talita, aliviado, falou com a reportagem sobre o estado de saúde da jovem. “Ela está com a garganta inflamada, mas bem de saúde. Ontem, assim que nos encontramos andando desorientada em frente de um posto de gasolina, perto da nossa casa, estava muito nervosa, mas hoje vamos ver como será o depoimento dela para vermos se precisamos ou não levar Talita em algum médico para saber se realmente ela está bem mentalmente”, comentou.

Giovanny decidiu não passar muitas informações a reportagem sobre o sumiço por conta de Talita está sendo ouvida e orientada pela Polícia Civil. “Agora mesmo ela está na Polícia Civil sendo ouvida. Ontem fomos à delegacia, avisamos a Polícia e agora estamos à espera das orientações da Polícia para saber o que faremos com a Talita”, relatou.

Desaparecimento

Talita Berto da Silva, 22 anos, desapareceu na última segunda-feira (20), após sair de casa para uma entrevista de emprego em um escritório de advocacia. A mãe da jovem que manteve contato com Talita, disse que ela foi de ônibus para o centro da cidade, e os poucos contatos que obteve com a filha, chegou a relatar que a entrevista não deu certo, mas depois acabou perdendo contato com Talita no período da tarde.

Na manhã de ontem (22), a reportagem do Estado Online entrou em contato com o delegado Carlos Delano, que informou que investigações estavam sendo realizadas na tentativa de elucidar o paradeiro de Talita.

