Jovem é esfaqueado ao tentar apartar briga em Campo Grande

Na madrugada deste sábado (17), um jovem de 28 anos ficou ferido após ser esfaqueado enquanto tentava separar uma briga no bairro Jardim das Macaúbas, em Campo Grande. Ele foi socorrido e levado para atendimento médico em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou que o filho chegou em casa por volta das 4h da manhã, apresentando ferimentos causados por faca, onde cinco eram nas costas e uma no pescoço.

Ainda segundo o relato da mãe, o jovem afirmou que se envolveu na situação ao tentar impedir um conflito, mas não forneceu detalhes sobre os envolvidos ou o local exato onde a agressão aconteceu. Diante da gravidade dos ferimentos, ela acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que realizaram o socorro e encaminharam o rapaz à UPA Universitário.

A polícia investiga o caso para tentar identificar os responsáveis pelo ataque.