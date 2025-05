Idoso é executado a tiros em chácara dois dias após deixar prisão em Sidrolândia

Francisco Leão Cavalcante, de 75 anos, conhecido como “Chico Valeta”, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (16) dentro da chácara onde morava, na região do distrito Capão Seco, em Sidrolândia (MS). O crime ocorreu apenas dois dias após ele ter sido liberado da prisão, onde estava detido desde o dia 1º de maio por acusação de violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens em uma motocicleta teriam chegado à propriedade e efetuado disparos contra a vítima. Quatro tiros atingiram Francisco no rosto, pescoço e tronco.

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local. O corpo do idoso foi encontrado por um vizinho por volta das 6h30, que acionou a Polícia Militar. A Polícia Civil já está investigando o caso e busca identificar os autores do homicídio.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.