Sábado será de sol e calor no Estado, com possibilidade de chuva isolada

Temperaturas seguem elevadas e umidade do ar permanece baixa; ventos podem ter rajadas acima de 50 km/h

O sábado (17) será marcado por tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens no céu. As condições são influenciadas por um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o clima quente e seco no estado. Ainda assim, não estão descartadas pancadas isoladas de chuva e possíveis tempestades, especialmente nas regiões sul e sudoeste, por conta da passagem de cavados em médios níveis da atmosfera.

Durante a madrugada e o início da manhã, as temperaturas permanecem amenas, variando entre 15°C e 23°C, conforme a região. Ao longo do dia, os termômetros podem chegar a 32°C, principalmente nas áreas norte, sudoeste e pantaneira. Em Campo Grande, a mínima deve ficar entre 19°C e 21°C, com máxima entre 28°C e 30°C.

A umidade relativa do ar segue baixa, com índices previstos entre 25% e 45%, o que exige atenção redobrada à hidratação e à exposição ao sol. Os ventos sopram do quadrante leste, com intensidade de 30 a 50 km/h, podendo haver rajadas mais fortes em pontos isolados.

