Jovem é encontrado morto por amigo no quintal de casa

Na manhã desta segunda-feira (2), um homem identificado como Matheus Tributino dos Santos, de 25 anos, foi encontrado morto no quintal de sua casa no município de Nova Andradina.

A residência fica localizada na avenida Ivinhema no bairro Irman Ribeiro. De acordo com informações do site Jornal da Nova, relatos obtidos no local, apontaram que o homem foi encontrado por um amigo, que acionou a PM (Polícia Militar).

Após isso, A PM confirmou o óbito e isolou o local até a Polícia Civil e Polícia Científica chegarem para a realização das investigações.