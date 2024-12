Batida entre carreta e caminhão mata três pessoas na BR-163, em Bandeirantes

Grave acidente na manhã desta segunda-feira (2) deixou três pessoas mortas, na BR-163, em Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande. As vítimas não foram identificadas até o momento, mas as primeiras informações são de que se tratam de três idosos.

Na imagem é possível observar a cabine do caminhão completamente destruída. Os ocupantes ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e equipes das CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia, estão no local para controlar o trânsito até a chegada da Polícia Civil e Perícia.

As causas da batida ainda não foram divulgadas. O trecho onde o acidente aconteceu não foi interditado até o momento, mas o fluxo de veículos segue lento na região. É preciso atenção redobrada para evitar novas batidas.

