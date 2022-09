Jovem é encontrado em telhado e alega ter ficado em cativeiro pelo PCC

Um jovem, de 24 anos, foi flagrado no telhado de uma residência, após denúncias de uma moradora de 60 anos, que acionou a Guarda Municipal, e disse que um homem teria tentado entrar em sua casa e fugido para um terreno baldio, no bairro Jardim Cuiabá, em Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande.

O caso ocorreu nesta quarta-feira (31) por volta das 14h30m. A denunciante relatou que um homem ficou batendo em seu portão, forçando a entrada várias vezes, e em seguido fugiu para um terreno baldio. A equipe realizou rondas preventivas na região e outros moradores relataram que havia uma pessoa pulando os telhados das casas e entrando nos imóveis.

Os agentes se deslocaram então para outra rua do bairro e localizaram o individuo em cima do telhado de uma casa. Foi dado ordem para que o homem saísse do local mas, o jovem ao tentar descer, despencou do telhado, o que causou lesões no suspeito.

Ele foi identificado e por meio de checagem no sistema, foi constatado que o suspeito tinha uma mandado de prisão em aberto. O jovem relatou aos agentes que estava a 10 dias presos em um cativeiro por membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), que o mantiveram em cárcere para executá-lo e foi por isso que estava pulando os telhados em busca de ajuda.

O suspeito foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para atendimento médico e, após liberação, foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e o caso foi registrado como violação de domicílio.

