Curso de jornalismo da UFMS realiza manifestação em frente à Reitoria

O curso de jornalismo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), realizou uma manifestação, na tarde de ontem (31). Alunos e professores, alegam estar sofrendo uma censura retroativa, promovida pela própria Reitoria, assim como uma precarização constante. Dentre os problemas enfrentados pelo curso estão a suspensão dos sites institucionais e a falta de técnicos para as matérias laboratoriais.

A manifestação foi realizada em frente à Reitoria. Professores, alunos e integrantes de movimentos estudantis tiveram falas a favor de uma educação pública de qualidade, assim como acusaram uma dinâmica macro de censura e reforçaram a importância de uma imprensa livre.

A integrante do Centro Acadêmico de Jornalismo Gabriela Cenciarelli, reforçou que a liberdade de imprensa é a base da democracia.

“É uma vergonha que tenhamos que fazer uma manifestação, em pleno 2022, pra discutir algo tão básico como a liberdade de imprensa. Nós, como estudantes de jornalismo, como cidadãos, sabemos como a censura da imprensa pode deixar a população nas cegas. A informação é um direito, e a base da democracia. O que estão fazendo com o curso de jornalismo é inconstitucional, inaceitável e não vamos aceitar calados.”

Suspensão dos sites

O curso de jornalismo da UFMS conta com quatro sites suspensos, sendo eles o institucional; o Primeira Notícia, portal jornalístico referente à disciplina de ciberjornalismo; o Projétil, jornal laboratório do curso e o site de Fotojornalismo.

O acesso a estas redes foi suspenso sem aviso prévio e esta nessa situação desde julho. A justificativa apresentada é de que as informações presentes infringem as normas estabelecidas pela lei eleitoral. Entretanto, o ponto levantado pelo curso é que legislação se refere a conteúdos publicitários relacionados à políticos, o que não se enquadra nas publicações que os sites do curso disponibilizam. Todas as informações publicadas são institucionais e possuem caráter jornalísticos com fins informativos.

Ausência dos técnicos

Outro problema manifestado pelo curso é a ausência de técnicos para auxiliarem as disciplinas de Laboratório de Radiojornalismo e Laboratório de Telejornalismo. No caso da matéria televisiva, desde o semestre passado só existe apenas um técnico a disposição para editar as produções. Neste segundo semestre, não há mais técnicos de edição e a disciplina conta com apenas um cinegrafista disponível para acompanhar as gravações das três turmas em vigência.

Em Radiojornalismo, um projeto que demorou oito anos para conseguir ser aprovado está impossibilitado de continuar por conta da ausência de técnicos. A Rádio Educativa da UFMS funciona divulgando conteúdos relacionados à pesquisa, ensino, extensão e inovação trabalhados no ambiente universitário. O curso de jornalismo participa da programação da rádio por meio da Rádio Corredor, projeto no qual alunos e alunas do curso conduzem um programa de radiofônico que é transmitido no corredor central da UFMS.

