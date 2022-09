Desfile da Independência do Brasil espera reunir mais de 2 mil militares

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado do MS

Na próxima semana, dia 7 de setembro, será celebrada a comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, que neste ano deverá ter o tradicional desfile cívico-militar no centro da Capital. Essa será a primeira vez que o desfile será realizado após dois anos do início da pandemia de COVID-19. Está prevista a participação das Forças Armadas de Campo Grande, servidores de segurança pública, alunos da rede pública de ensino, entidades e participantes de projetos sociais.

O evento é organizado pelo Governo do Estado, junto ao CMO (Comando Militar do Oeste), com início a partir das 9h da manhã, em cerimônia montada na Avenida Afonso Pena, esquina com a 13 de Maio, que conta com a presença de autoridades do Exército, prefeitura, Governo do Estado e dos Poderes.

Além do desfile cívico com cerca de 2 mil militares e viaturas, também participam escolas estaduais e municipais, forças de segurança como a PRF (Polícia Rodoviária Federal); PMA (Polícia Militar Ambiental); Bombeiros; Depen (Departamento Penitenciário Nacional); e Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), integrantes de projetos sociais, como os Bombeiros do Amanhã, Florestinha e Cidade dos Meninos.

O último desfile na Capital foi em 2019, que, de acordo com o CMO, reuniu cerca de 40 mil pessoas na plateia e 109 viaturas militares. Já em 2020 a data foi marcada por protestos contra e a favor do governo. Segundo o Estado, não existe confirmação de protestos para o desfile deste ano, mas a organização do evento e as forças de segurança estão montando um esquema para a ocorrência do Grito dos Excluídos.

Veja mais: De peito aberto: Coração de Dom Pedro I chega em Brasília

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.