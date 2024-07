Duas pessoas morrem em acidente na BR-163 em Dourados

Na noite de domingo (30), duas pessoas morreram em um trágico acidente na BR-163, próximo ao viaduto do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) de Dourados, cidade situada a 251 quilômetros de Campo Grande. O acidente envolveu um atropelamento seguido de capotagem, resultando nas mortes do ciclista Ismael dos Santos Ribeiro, de 21 anos, e do condutor de uma caminhonete, Antonio Carlos Pinheiro da Silva, de 63 anos.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção no trecho entre o viaduto e um pesqueiro. O veículo atingiu o ciclista que seguia pelo acostamento e, em seguida, capotou. Com o impacto, Antonio Carlos foi arremessado para fora da cabine da caminhonete e morreu no local. Ismael também não resistiu aos ferimentos e faleceu no ato.

De acordo com o registro policial, testemunhas relataram que a caminhonete estava no acostamento, fora da pista, no momento em que atropelou o ciclista. Equipes de socorristas da concessionária que administra a rodovia, foram acionadas para prestar os primeiros socorros, mas, infelizmente, ambos já estavam sem vida quando a ajuda chegou. Peritos da Polícia Civil e uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também estiveram presentes para realizar a perícia e controlar o tráfego.

O trecho do acidente é duplicado, mas precisa de melhorias na iluminação, sendo conhecido por registrar muitos acidentes devido ao intenso movimento. A área conecta a região sul de Dourados à região leste, onde está localizado o Grande Parque das Nações. Ismael dos Santos Ribeiro estava a caminho do trabalho em uma distribuidora de bebidas, onde cumpria o turno da noite, quando foi tragicamente atropelado e morto.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas exatas e possíveis responsabilidades.

