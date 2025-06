Jovem é baleado por policial durante troca de tiros em frente a conveniência em Campo Grande

Um jovem de 25 anos foi baleado com pelo menos seis disparos durante uma intensa troca de tiros com um policial civil de 50 anos, na noite dessa quinta-feira (19), na Avenida Rachel de Queiroz, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A ação ocorreu nas proximidades de uma conveniência e mobilizou diversas forças de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, o policial, que estava à paisana e trafegava pela via, relatou ter visto um homem encapuzado, usando balaclava e empunhando uma pistola Glock com prolongador, efetuando disparos. Ao presenciar a cena, ele desceu do carro, se identificou como policial e interveio. Em meio aos disparos, reagiu atirando contra o suspeito e um veículo Ford Ka prata, que estaria servindo de apoio ao atirador.

A vítima, vestida com moletom vinho e boné preto, foi flagrada por câmeras de segurança comprando na conveniência momentos antes de ser surpreendida pelo atirador. As imagens mostram o momento em que ele tenta fugir, mas é perseguido e acaba caindo na calçada de uma residência. Mesmo ferido, ainda conseguiu correr por alguns metros antes de desabar a cerca de 30 metros do local.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros e o encaminharam, ainda consciente, para a Santa Casa de Campo Grande. Ele passou por cirurgia. Segundo o relatório médico, o rapaz foi atingido por seis tiros: um em cada perna, dois abaixo do abdômen, um no tórax e um no ombro direito. Também havia ferimentos nas mãos e marcas de saída de projéteis.

Após o tiroteio, o suspeito conseguiu fugir com apoio dos comparsas no Ford Ka, que foi localizado incendiado pouco tempo depois na Rua Esterana da Rocha, no Bairro Parque Novo Seco. A perícia confirmou marcas de tiros no veículo, que foi apreendido.

No local do crime, a Polícia Militar isolou a área e recolheu cápsulas de munição calibre 9 mm. A arma usada pelo policial, uma pistola Taurus G2C, também foi apreendida para perícia. Equipes da Força Tática, Batalhão de Choque, Garras, GOI e investigadores da Depac Cepol estiveram no local para dar apoio à ocorrência e início às investigações.

As imagens das câmeras de segurança da região foram recolhidas e devem ajudar a Polícia Civil a identificar os suspeitos. Um dos disparos chegou a atingir o vidro da porta de blindex da conveniência.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por emboscada e uso de arma de fogo de uso restrito, na forma tentada. Até o momento, ninguém foi preso.

