Nota MS Premiada sorteia R$ 300 mil no próximo sábado; confira como participar

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza no próximo sábado (28) mais um sorteio do programa Nota MS Premiada, com a distribuição de R$ 300 mil em prêmios para consumidores que pediram a inclusão do CPF nas notas fiscais emitidas durante o mês de maio.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), beneficia cidadãos que contribuem com a arrecadação estadual ao exigirem nota fiscal nas compras. Os prêmios são distribuídos com base no sorteio da Mega-Sena, sendo R$ 100 mil para os consumidores que acertarem as seis dezenas e R$ 200 mil divididos entre aqueles que acertarem cinco números.

Para participar, o processo é simples: basta informar os 11 dígitos do CPF no ato da compra. O sistema gera automaticamente oito dezenas, que concorrem ao sorteio mensal. Não é necessário guardar os cupons fiscais.

Caso seja um dos ganhadores, o consumidor deve fazer o cadastro no site oficial do programa notamspremiada.ms.gov.br para que o prêmio seja depositado diretamente na conta bancária. A consulta aos resultados também pode ser feita no portal.

Na última edição do programa, moradores de Campo Grande e Paranaíba dividiram o prêmio principal, com R$ 50 mil para cada um. Já os prêmios da quina contemplaram 395 sul-mato-grossenses, que receberam R$ 506,33 cada.

O programa Nota MS Premiada é uma forma de estimular a cidadania fiscal e garantir que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) seja recolhido corretamente. Além de contribuir com o desenvolvimento do Estado, os consumidores ainda têm a chance de ganhar prêmios em dinheiro todos os meses.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais