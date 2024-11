Jovem é baleado por dupla de moto em Sonora e suspeitos seguem foragidos

Na noite desta quinta-feira (21), um homem ainda não identificado foi ferido a tiros por dois indivíduos em uma motocicleta, entre as ruas Rio de Janeiro e Trindade, no Bairro Vilas Boas, região central de Sonora, município a 362 quilômetros de Campo Grande. Os suspeitos estão foragidos, e as autoridades seguem em busca de pistas sobre o caso.

De acordo com informações apuradas, o crime aconteceu por volta das 19h e foi registrado por uma câmera de segurança. Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que a dupla desce da moto e, usando capacetes para ocultar o rosto, começa a disparar em direção à garagem de uma residência.

A vítima, que estava sentada em uma cadeira de fio e sem camiseta, tentou correr assim que o primeiro disparo foi efetuado. Nas imagens, é possível ver que um dos suspeitos, inicialmente fora do campo de visão, também atira. O homem ferido conseguiu entrar no imóvel, enquanto os atiradores fugiram na motocicleta.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e iniciaram buscas pelos autores, mas até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido identificado. A vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Municipal de Sonora. O estado de saúde do homem não foi divulgado pelas autoridades médicas.

O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio, e a polícia pede que qualquer informação sobre os suspeitos seja comunicada pelos canais oficiais.

