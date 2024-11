Confira as ruas que ficarão interditadas neste fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa sobre as interdições programadas para este fim de semana, relacionadas a eventos e atividades que impactaram a circulação em diversas vias da cidade. Reforçamos nosso compromisso com a ordem e segurança no trânsito, solicitando aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para evitar transtornos.

Segue o cronograma das interdições:

Sexta-feira, 22/11/2024

Instalação de Guindaste

Horário: 07h às 17h

Local: Rua Verde Louro nº 458, entre as ruas Santa Malvina e Juquiá (manter acesso local).

1º Dia das Crianças

Horário: 14h às 18h

Local: Rua Pedro Eduardo Leite nº 150, entre as ruas Topógrafos e Bertoia.

Evento Cultural

Horário: 16h às 22h

Local: Rua Caraíba, entre as ruas Jaúna e Topógrafos.

Evento Religioso

Horário: 18h às 22h

Local: Rua Gaia nº 08, entre as ruas Paratudo e Pará.

Congresso de Jovens

Horário: 17h30 às 23h

Local: Avenida Gunter Hans (pista auxiliar, sentido Bairro-Centro), entre as ruas Coaraci e Cristóvão Jaques.

Evento Religioso

Horário: 18h às 00h (continua nos dias 23 e 24/11/2024)

Local: Rua Cláudio Manoel da Costa nº 640, entre as ruas Silvério Faustino e Martins Afonso de Souza.

Sábado, 23/11/2024

Feira Cultural

Horário: 15h30 às 23h

Local: Rua Pequi, entre a Avenida Florestal e a Rua Presidente Café Filho.

Cruzada Evangélica

Horário: 10h às 23h

Local: Rua Nilo nº 208, entre as ruas Oceania e Diva Ferreira.

Domingo, 24/11/2024

Execução de Obras

Horário: 06h às 18h

Local: Rua Frederico Korndorfer e Rua Vinte e Um de Abril (intervenção no cruzamento).

Evento Religioso

Horário: 13h às 17h

Local: Rua dos Arquitetos nº 95, entre as ruas Vital Brasil e Campos Sales.

Evento Religioso

Horário: 15h às 22h

Local: Rua 14 de Julho, no trecho entre as ruas da Liberdade e Dr. Cavalcanti.

Paquera na Avenida

Horário: 15h às 23h

Local: Avenida Marinha, entre as ruas do Porto e da Península.