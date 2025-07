Jovem é baleado no Jardim Colúmbia e autor foi preso por tentativa de homicídio e feminicídio

Uma noite de descontração entre amigos no bairro Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande, terminou em violência no último domingo (13). Um jovem foi baleado após cantar uma música que mencionava a palavra “corno”, irritando o padrasto de uma das testemunhas, Edis Evangelista, que sacou uma arma e atirou contra ele.

De acordo com relatos colhidos no local, a vítima cantava de forma descontraída no imóvel de uma amiga, quando Edis, tomado por ciúmes e descontrole, interpretou a música como uma provocação pessoal. Ele então apontou a arma e efetuou o disparo. Ferido, o rapaz foi socorrido às pressas e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande. Até a última atualização, o estado de saúde dele não havia sido divulgado.

A violência, no entanto, não terminou com o disparo. Ainda armado e visivelmente alterado, Edis passou a ameaçar sua enteada e a própria esposa, alegando estar sendo traído. Em tom agressivo, jurou matar as duas e chegou a apontar a arma em direção às mulheres. Diante da ameaça iminente, a enteada reagiu com coragem: lutou com o padrasto e conseguiu desarmá-lo. Durante a briga, um segundo tiro foi disparado, mas, por sorte, ninguém foi atingido.

A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente para preservar a cena do crime. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como tentativa de feminicídio.

Após o ataque, Edis fugiu e se escondeu em uma casa abandonada na Rua Batolino Cândido, também no Jardim Colúmbia. Horas depois, policiais do Batalhão de Choque o localizaram e efetuaram a prisão. Ele foi levado para a delegacia, onde deve responder por tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

