Semana em MS será de tempo firme com frio nas manhãs e alerta para baixa umidade

Campo Grande inicia a semana com tempo firme, sol predominante e temperaturas amenas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao longo dos próximos dias, a capital sul-mato-grossense deverá registrar máximas entre 24°C e 30°C, enquanto as mínimas oscilam entre 11°C e 18°C. A sensação de frio será mais intensa nas primeiras horas da manhã e no período da noite.

Nesta segunda-feira (14), o céu deve permanecer parcialmente nublado, com mínima de 18°C e máxima de 28°C. Já na terça e quarta-feira, o sol aparece com mais força e os termômetros podem alcançar os 29°C e 30°C, respectivamente, elevando a sensação térmica nas horas mais quentes do dia.

A partir de quinta-feira, uma leve queda nas temperaturas promete manhãs mais geladas, com mínimas em torno de 11°C e máxima prevista de 27°C. Na sexta-feira (18), o friozinho matinal persiste, com mínima de 13°C e máxima de apenas 24°C.

Além das variações de temperatura, o Inmet mantém alerta amarelo para baixa umidade relativa do ar até o fim da tarde desta segunda-feira. Os índices podem ficar entre 20% e 30%, o que representa risco à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Entre as recomendações estão: beber bastante água, evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais secos do dia e usar umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados. O tempo seco também aumenta o risco de incêndios florestais na região.

Outras cidades do interior de Mato Grosso do Sul também devem ter uma semana de sol e baixa umidade. Em Dourados, os termômetros marcam mínima de 14°C e máxima de 27°C nesta segunda-feira. O céu permanece limpo durante todo o dia. Já em Três Lagoas, a manhã começa com 17°C e a temperatura pode chegar aos 28°C à tarde.

A cidade de Corumbá apresenta a maior amplitude térmica do Estado neste início de semana: mínima de 20°C e máxima de 31°C, com forte calor durante o dia e umidade relativa do ar também em níveis críticos.

As condições climáticas exigem atenção especial com hidratação e cuidados redobrados para evitar problemas respiratórios. O tempo seco deve se manter ao longo da semana em todo o Estado, sem previsão de chuvas.

