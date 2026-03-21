Jovem é baleado ao tentar defender mulher durante agressão, em Costa Rica

Um jovem, de 21 anos, foi baleado na perna ao tentar impedir a agressão de uma mulher. O caso ocorreu na manhã deste sábado (21), no Bairro Jardim das Oliveiras, em Costa Rica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na Fundação Hospitalar da cidade com ferimento provocado por arma de fogo. Aos policiais, relatou que por volta das 7h ouviu uma discussão entre vizinhos e, ao se aproximar, viu uma mulher sendo agredida.

Ao tentar intervir para cessar as agressões, acabou surpreendido pelo autor, um homem de 39 anos, que sacou uma arma e efetuou um disparo, atingindo a perna do jovem.

Após o atendimento da ocorrência, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pelo suspeito, que foi identificado e teve as características repassadas às guarnições.

No início, os policiais foram até a residência dele, onde precisaram entrar à força devido à situação de flagrante, mas o homem não foi localizado.

Posteriormente, a equipe recebeu a informação de que ele estaria na unidade de uma empresa de transporte, nas proximidades do aeroporto da cidade. No local, o suspeito foi encontrado e abordado. Durante a abordagem, confessou ter efetuado o disparo.

Ainda conforme a ocorrência, o autor informou que havia deixado a arma com um conhecido, pedindo que o objeto fosse descartado.

O homem confirmou que recebeu a arma e a jogou de uma ponte na saída do Caminho da Fé, na Rua Anísio Pereira de Oliveira. Apesar das buscas realizadas pela polícia, o armamento não foi encontrado.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Já o outro envolvido também foi detido por participação na ocultação da arma.

Após receber atendimento médico e ser liberada, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.

O projétil retirado da perna do jovem foi apreendido e encaminhado para perícia. Testemunhas foram ouvidas e o caso segue em investigação. A Polícia Científica foi acionada para os procedimentos de praxe.