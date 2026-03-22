Domingão será de sol, com variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Ao longo do período, o aquecimento diurno, aliado à

disponibilidade de calor e umidade, favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas, principalmente entre a tarde e noite.

As chuvas devem ocorrer de forma irregular e mal distribuída, com maior concentração em áreas isoladas do estado. Não se descartam eventos de chuva de intensidade moderada a forte, podendo vir acompanhados de tempestades com raios e rajadas de vento.

Essa condição meteorológica está associada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao intenso transporte de calor e umidade, além da passagem de cavados que favorecem a formação de instabilidades.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 30-50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-35°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-37°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-37°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C.