Mãe e filho morrem em grave acidente entre moto e caminhão, em Ponta Porã

Mãe e filho morreram na tarde deste sábado (21), após acidente envolvendo motocicleta e caminhão na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Ponta Porã.nAs vítimas estavam na moto junto com o marido da mulher e pai da criança.

Conforme o site Ponta Porã News, a família seguia normalmente pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da motocicleta. Desgovernado, o veículo acabou sendo atingido pelo caminhão.

Com a força do impacto, a mulher e a criança morreram ainda no local. O motociclista sofreu ferimentos, cuja gravidade não havia sido informada até o momento, e foi socorrido por equipes de emergência. Equipes das polícias Militar e Civil, além da Perícia Técnica, foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram