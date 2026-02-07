Jovem é baleada na cabeça em perseguição no Jardim Centro-Oeste

Ataque ocorreu na Avenida Cafezais, onde duas mulheres que estavam dentro de um veículo ficaram feridas após disparos

Na noite de sexta-feira (6), duas mulheres ficaram feridas após um ataque a tiros registrado , no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Uma delas, de 22 anos, sofreu ferimento grave na cabeça e precisou ser socorrida em estado crítico.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam em um Jeep Compass que trafegava pela Avenida dos Cafezais quando outro carro, identificado como um Volkswagen Polo branco, teria se aproximado e iniciado os disparos contra o veículo.

Na ação, o condutor do Jeep conseguiu sair do automóvel e não se feriu. Já as duas mulheres permaneceram dentro do carro enquanto os tiros eram efetuados. A passageira mais jovem foi atingida na cabeça e recebeu atendimento de equipes de emergência, sendo levada para a Santa Casa.

A segunda vítima, de 27 anos, também sofreu ferimentos. Conforme relatado no registro, ela deixou o local e buscou assistência médica por meios próprios. Até o momento do registro oficial, não havia informação confirmada sobre o hospital onde ela foi atendida.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o veículo apresentava diversas perfurações provocadas pelos disparos. Durante os levantamentos realizados no local, foram localizados estojos de munição calibre 9 milímetros e um carregador de arma com munições intactas.

Após os procedimentos técnicos, o carro foi entregue a familiares de uma das vítimas. Não há, até o momento, confirmação sobre suspeitos envolvidos.

O caso foi registrado e deverá ser investigado.

