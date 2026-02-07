Idosa morre após atropelamento na noite de sexta-feira em Dourados

O acidente aconteceu na rua S-11 quando a idosa atravessava a via e foi atingida por uma caminhonete Mitsubishi; Motorista do veículo deixou o local

Na noite d aúltima sexta-feira (06), uma mulher de 77 anos morreu após ser atingida por uma caminhonete no bairro Jardim Canaã IV, em Dourados. A vítima foi identificada como Maria dos Anjos Lima.

Conforme as informações iniciais registradas no boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no início da noite, na rua S-11. A idosa atravessava a via quando foi atingida por uma caminhonete Mitsubishi L-200. O motorista do veículo deixou o local após o atropelamento.

Segundo o registro, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via. O local do acidente foi isolado para os levantamentos técnicos que devem auxiliar na apuração das circunstâncias do ocorrido.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passará por exame antes de ser liberado aos familiares para os procedimentos fúnebres.

O caso será investigado pelas autoridades responsáveis.

