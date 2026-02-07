Corumbá convoca professores aprovados em seleção temporária para entrega de documentos

Candidatos aprovados no processo seletivo para contratação temporária de professores da rede municipal de Corumbá devem comparecer neste sábado (7) para apresentação da documentação exigida. O atendimento será realizado das 8h às 12h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua América, nº 899, na região central da cidade.

A entrega dos documentos é uma etapa obrigatória para a efetivação dos contratos, que devem começar a valer a partir de 9 de fevereiro, data prevista para o início do ano letivo na rede municipal. Quem não comparecer dentro do prazo estabelecido será desclassificado, e a vaga será destinada ao próximo candidato da lista, seguindo a ordem de classificação.

O chamamento foi divulgado na edição desta sexta-feira (6) do Diário Oficial do Município e faz parte do processo seletivo aberto para atender demandas temporárias da educação municipal.

A seleção contempla vagas para diferentes áreas de atuação e cargas horárias de 20 e 40 horas semanais. Há oportunidades para professores da educação infantil, ensino fundamental, educação do campo, além de disciplinas como arte, educação física, matemática, história, geografia, ciências e língua portuguesa. Também há vagas para profissionais que atuarão no apoio ao uso de tecnologias educacionais.

Entre os documentos exigidos estão comprovantes pessoais, certidões, documentos eleitorais, comprovação de escolaridade e atestado médico que comprove aptidão para o exercício da função. Os candidatos devem apresentar os documentos originais acompanhados de cópias.

A lista completa com os nomes dos convocados e demais orientações está disponível no Diário Oficial do Município.

