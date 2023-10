Jovem é assassinados a facadas em terreno baldio

Roniel Gomes Rodrigues, de 18 anos, foi assassinado a facadas em um terreno baldio, na noite de ontem (15), em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, testemunhas ouviram gritos de socorro da vítima, antes de ser encontrado sem vida.

Conforme informações do boletim de ocorrência, testemunhas viram três rapazes saindo de dentro de um terreno baldio. Um deles usava uma camisa azul e boné de cor branca.

Ainda conforme o registro policial, a vítima era do Maranhão e estava a poucos dias na cidade a trabalho. Ele era usuário de drogas e morava em um alojamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

