Motociclista morre em colisão com caminhonete na fronteira

O motociclista Alexsandro Barbosa Rodrigues, de 41 anos morreu na noite de ontem (15), após ser atropelado por uma caminhonete, na região central de Ponta Porã, a 313 quilômetros da Capital.

Conforme informações do boletim de ocorrência, Alexandro seguia pela Av. Brasil, sentido Centro/Norte em sua motocicleta, quando foi atingido por uma caminhonete, com placas do Brasil.

Após a colisão, o motorista da caminhonete abandonou o veículo e fugiu sentido ao Paraguai. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel foram acionados, mas encontraram o motorista sem vida.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente.

