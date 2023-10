Precisando de emprego? Mais de 7 mil vagas são ofertadas essa semana

Na capital são 4.370 vagas disponíveis

Esta semana a Fundação do Trabalho (Funtrab) está ofertando 4.650 vagas nas unidades da Casa do Trabalhador espalhadas em todo o Estado. Após o feriado prolongado, todas ficam abertas nesta segunda-feira (16) ofecendo diversas oportunidades para a população.

Em Campo Grande, são 1.662 vagas em aberto nas mais diversas áreas, enquanto em Dourados, a maior cidade do interior, são 423 oportunidades. Em Três Lagoas, há 296 vagas, enquanto em Corumbá e em Ponta Porã são 67 e 55 vagas, respectivamente.

Outras cidades se destacam, como é o caso de Amambai, com 11 vagas, Aparecida do Taboado (117), Batayporã (125), Cassilândia (425), Chapadão do Sul (356) e Costa Rica (129), além de Maracaju (108 vagas), Nova Andradina (158) e Paranaíba (114).

Os interessados em concorrer a alguma das vagas oferecidas deve procurar a unidade da Funtrab em sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A lista completa de vagas e os endereços de casa sede podem ser conferidas no arquivo deste link.

Já na Capital, por meio da Fundação Social do Trabalho, são ofertadas 2.708 vagas de emprego nesta segunda-feira (16). As contratações são para 189 profissões, em 241 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 122 vagas para açougueiro, 74 vagas para auxiliar de linha de produção, 45 vagas para auxiliar de estoque, 19 vagas para cozinheiro geral, 18 vagas para carpinteiro e 14 vagas para auxiliar de lavanderia.

A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.635 oportunidades em 81 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 167 vagas, auxiliar nos serviços de alimentação, com 136 vagas, empacotador (a mão), com 37 vagas, fiel de depósito, com 13 vagas, balconista de açougue, com 9 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 33 vagas em 15 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 5 vagas, varredor de rua, com 4 vagas, atendente de telemarketing, com 2 vagas, auxiliar de estoque, também com 2 vagas, recepcionista (em geral), com 1 vaga, entre outras.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Campo Grande.

