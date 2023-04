TRT 24ª Região retifica edital do processo seletivo de estágio

O edital do processo seletivo de estágio no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT 24ª Região) foi retificado nesta quinta-feira (13). A seleção para formação de cadastro de reserva é voltada para estudantes do ensino superior da capital e do interior do Estado.

O edital de retificação informa a exclusão das vagas para os cursos de Educação Física e Fisioterapia. Também foi excluído o conteúdo programático do curso de Nutrição, uma vez que não há vaga para este curso no processo seletivo.

Outro item retificado é que o documento que comprova o valor ou nota do Coeficiente de Rendimento Escolar do Aluno poderá ser anexado ao Painel do Estudante no site da Agência Super Estágios pós-período de inscrições, até o dia 8 de maio. A nota será utilizada como critério de desempate.

A retificação está disponível no site www.superestagios.com.br ou diretamente neste link na página de Processos Seletivos.

Vagas

Em Campo Grande, as vagas são para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História, Jornalismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e outros cursos relacionados à área de Informática.

No interior, as oportunidades são para acadêmicos de Direito e Ciências Contábeis, nos municípios de Aquidauana, Dourados, Amambaí, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

A jornada do estágio será de 4 horas diárias, em turno a ser definido, com bolsa-auxílio de R$ 1.000,00 e vale-transporte diário de R$ 8,80. Do total de vagas, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência e 30% aos negros e pardos.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de abril. O candidato deve fazer o cadastro como “estudante” no site www.superestagios.com.br. Depois, acessar a página de “Processos Seletivos” e fazer a inscrição para a seleção do TRT 24ª Região.

Podem participar os estudantes com 16 anos ou mais que cursam a partir do segundo ano do ensino superior. Para os cursos com duração de três anos, serão admitidos candidatos que estejam no segundo semestre do primeiro ano. Não será contratado o candidato que estiver cursando o penúltimo e o último semestre do curso.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone (67) 3211-2022 ou (67) 99263-9415 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected].

