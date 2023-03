Jovem é morto enquanto voltava para casa; polícia suspeita de engano

William Ferreira dos Santos, de 28 anos, foi morto enquanto voltava para casa, após visitar o sogro na noite da última sexta-feira (24). O assassinato aconteceu no bairro Cristo Rei, em Anastácio, município localizado a 123 km de Campo Grande. A vítima foi atingida por disparos e morreu no local.

De acordo com o jornal O Pantaneiro, a viúva relatou que estava ao lado do marido no momento do ataque, mas que não foi atingida pelos tiros. Ela informou à Polícia Militar que não conhecia o autor dos disparos e que o suspeito fugiu em um automóvel de cor preta. A Polícia Militar local está em busca de pistas que possam levar à captura do suspeito.

Willian era conhecido por ser trabalhador e responsável e não tinha passagens policiais. Por isso, acredita-se que ele tenha sido morto por engano. A suspeita é reforçada por populares que também conheciam a vítima e que se mostraram chocados com o crime.

O assassinato de Willian gerou comoção em Aquidauana e região, e a polícia segue investigando o caso para tentar esclarecer o ocorrido e prender o responsável pelo crime. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque.

Com informações do jornal O Pantaneiro

