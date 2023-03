Com cebola a R$ 6, ‘fazer a feira’ aumenta os gastos com alimentação, em Campo Grande

Produtos de hortifrúti foram responsáveis pela maior variação da semana

Utilizada principalmente para agregar sabor à comida, a cebola se destaca, esta semana, com o quilo chegando a R$ 6, em um mercado da Capital. A variação obtida foi de 122,67%, sendo uma das maiores entre os produtos pesquisados. Os dados são do levantamento realizado semanalmente pelo jornal O Estado, em seis mercados de Campo Grande.

O preço mais elevado para o vegetal foi encontrado no supermercado Nunes, a R$ 6, ao passo que o menor está no atacadista Assaí, por R$ 2,69. O valor médio ficou em R$ 4,03. A banana também contou com diferença elevada, sendo que, entre os locais, a variação foi de 129%. A fruta é vendida entre R$ 3,49 (Assaí) e R$ 7,99 (Nunes), com preço médio de R$ 6,19 por quilo.

Batata e tomate, juntos, acumulam variação de 209%, em que o menor valor para a batata é de R$ 2,39 o quilo e o maior R$ 4,99 (108,79%). A média para o consumidor é de R$ 3,95. Já o tomate pode ser adquirido com valores que vão de R$ 3,49 (Assaí) a R$6,99 (Comper), com preço médio de R$ 4,68, para o campo-grandense.

Mantimentos

Tratando-se dos mantimentos, o relatório mostrou que o pacote de arroz Tio Lautério (5 kg) obteve diferença entre os comércios visitados de 15,57%. O menor preço está no Pires, a R$ 18,95 enquanto o maior é R$21,90, encontrado no Assaí. O feijão Bem Te-Vi (1 kg) tem valores que vão de R$ 5,95 a R$ 6,79, com variação de 7,43%. A média de custo é de R$ 9,72. Entretanto, no Pires, o feijão Vô Tete é vendido por R$ 8,99, já no Assaí o Vô Beto sai por R$ 9,29 e no Atacadão, o feijão Família é comercializado a R$ 10,20, o pacote de 1 kg.

O óleo Concódia (900 ml) conta com preço médio de R$ 6,36, sendo que o menor preço é encontrado no Comper (R$ 5,95) e o maior no Atacadão (R$ 6,79). A diferença é de 14,12%. O açúcar refinado União (1 kg) pode ser encontrado entre R$ 5,29 (Assaí) e R$ 6,69 no mercado Nunes (R$ 5,81).

O café Três Corações (500 g) é comercializado entre R$ 14,49 (Comper) e Nunes, a R$ 17,90, onde a variação entre os mercados pesquisados é de 23,53%. Já a média para adquirir o produto é de R$ 16,17. A caixa de ovos, contendo 12 unidades, obteve variação elevada de 51,76%, sendo que pode ser comprada com valores que vão de R$ 8,50 (Fort) e R$ 12,90 (Assaí). A média é de R$ 10,67.

O leite integral de 1 litro (Italac) pode ser comprado com o menor preço no Pires (R$ 4,99) e o maior está no Nunes (R$ 5,89). A diferença entre os mercados contou com percentual de 18,04%. O pão de forma Saborzitos foi encontrado por R$ 7,99 no Atacadão e R$ 10,99 no Nunes, com uma variação de 37,55%.

O corte de carne bovina coxão mole, vendido a vácuo, sai por R$ 32,90 o quilo, em seu menor preço, podendo ser comprado no Pires, ao passo que valor mais caro está no supermercado Nunes, por R$ 39,90. Já a diferença teve percentual de 21,27%, sendo que a média de custo do produto é de R$ 35,58.

Higiene e limpeza

Papel higiênico Neve (12 rolos) pode ser comprado com valores que vão de R$ 22,90 (Comper) a R$ 31,39 no mercado Pires (variação: 37,20%). O preço médio encontrado é de R$ 26,42. Porém, no Nunes, o papel higiênico Cotton é vendido a R$ 14,99. O creme dental Colgate (90 g) conta com preços entre R$ 4,30 (Atacadão) a R$ 5,89 (Nunes), com variação de 36,98%.

O sabonete Lux (90g) obteve 25,10% de variação entre os seis locais pesquisados. Os preços vão de R$ 2,39 a R$ 2,99, com preço médio para o consumidor a R$ 2,63.

O sabão em pó Omo (1,6 kg) é vendido, em seu menor valor, R$ 19,80, no Atacadão, ao passo que o maior está no mercado Pires, R$ 23,90, desencadeando variação percentual de 20,71 e custo médio de R$ 22,18.

