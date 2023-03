Homem perde mais de R$ 800 mil em roubo após ser torturado

Um Homem de 59 anos foi torturado e teve R$ 830 mil roubados na noite de quinta-feira (23), em Cassilândia, a 452 km de Campo Grande. Além do dinheiro, os bandidos levaram um GM Cruze. A vítima ficou aprisionada no banheiro do quarto e, posteriormente, conseguiu escapar pela janela e pedir ajuda. As autoridades policiais foram notificadas e estão em estado de prontidão.

De acordo com a vítima, ao retornar para casa de moto por volta das 21h, foi surpreendida por dois homens armados, um com revólver e outro com pistola, enquanto aguardava a abertura do portão de elevação. Os indivíduos anunciaram o roubo e entraram na casa.

Os suspeitos permaneceram dentro da residência por cerca de 1 hora. A vítima foi trancada no banheiro do quarto, mas conseguiu escapar pela janela e pedir ajuda a um vizinho, que prontamente acionou as autoridades policiais.

A vítima relatou ter sido submetida a tortura física, sofrendo agressões e tendo três cortes feitos em um dos dedos, na tentativa de obrigá-la a revelar onde guardava o dinheiro. O morador afirmou que, em determinado momento, não aguentou mais a violência e acabou indicando o esconderijo onde mantinha a quantia de R$ 830 mil em espécie.

Em seguida, os suspeitos apoderaram-se do celular da vítima e tentaram realizar transferências por meio do Pix. Não obtendo êxito, danificaram o aparelho e deixaram a vítima trancada no banheiro do quarto. Para fugir, utilizaram o veículo da residência.

A Polícia Civil e perícia estiveram no local dos fatos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e a polícia de Goiás, que faz divisa com Cassilândia, foram comunicadas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.