Jovem é assassinado a tiros em Maracaju; vítima tinha histórico de ameaças contra ex-companheira

Wellington Aguero de Souza, de 25 anos, foi morto com dois tiros no peito na madrugada desta segunda-feira (27) no Conjunto Inacinha Rocha, bairro de Maracaju, cidade localizada a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado caído na rua e não havia testemunhas no local do crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou duas perfurações no tórax da vítima, mas Wellington não resistiu aos ferimentos, tendo a morte confirmada no local. A Polícia Civil investiga o caso e ainda busca por informações que levem aos suspeitos do homicídio.

Wellington Aguero de Souza tinha passagem pela polícia por ameaça contra a ex-companheira. Segundo informações obtidas pela reportagem, no dia 4 de outubro do ano passado, Wellington estava ingerindo bebidas alcoólicas com o tio da ex-namorada, em uma casa onde o casal havia recebido permissão para se hospedar por alguns dias. Durante a bebedeira, o tio informou que o prazo para estadia havia se encerrado e pediu para que ambos deixassem o imóvel. A situação gerou uma discussão acalorada.

Durante o conflito, Wellington teria pegado uma faca, o que levou o tio a trancá-lo para fora da casa. A ex-companheira acionou a polícia, mas Wellington fugiu do local, ameaçando a jovem de morte. O caso foi registrado e encaminhado à delegacia. Posteriormente, o jovem foi denunciado pelo Ministério Público, e o processo seguia em tramitação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Até o momento, não há informações sobre os autores do crime ou suas motivações. A Polícia Civil de Maracaju segue investigando o homicídio.

