Campo Grande oferece 1.874 vagas de emprego nesta segunda-feira (27)

A semana começa com boas oportunidades de emprego em Campo Grande. De acordo com o Painel Geral da Funsat (Fundação Social do Trabalho), 229 empresas estão oferecendo, nesta segunda-feira (27), um total de 1.874 vagas distribuídas em 158 atividades profissionais.

Entre as principais vagas disponíveis estão açougueiro, com 14 vagas; ajudante de carga e descarga de mercadorias, com 38 vagas; alimentador de linha de produção, com 10 vagas; assistente administrativo, com 15 vagas; atendente de telemarketing, com 110 vagas; auxiliar de estoque, com 33 vagas; e auxiliar de limpeza, com 126 vagas. Além disso, também há oportunidades para eletricista de manutenção em geral (4 vagas), fiscal de loja (14 vagas), magarefe (100 vagas), motorista carreteiro (33 vagas), operador de caixa (90 vagas), pedreiro (13 vagas), servente de obras (20 vagas) e soldador (7 vagas), entre outras funções.

O painel também destaca 1.108 vagas destinadas a cargos de “perfil aberto”, ou seja, para pessoas que não têm experiência anterior. Entre essas vagas estão as de auxiliar de linha de produção (102 vagas), auxiliar de logística (2 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (150 vagas), gesseiro (6 vagas), repositor em supermercados (124 vagas), técnico agrícola (25 vagas) e vendedor interno (4 vagas).

Além disso, há 28 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), que estão distribuídas entre funções como atendente de lojas (2 vagas), auxiliar administrativo (1 vaga), auxiliar de estoque (1 vaga), auxiliar de linha de produção (8 vagas), operador de telemarketing ativo e receptivo (10 vagas) e vigilante (6 vagas).

Essas oportunidades representam uma excelente chance para quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Campo Grande.

Serviço:

A sede da Funsat fica localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.