Homem é morto a tiro pelo sogro ao tentar defender esposa durante briga de família em Nioaque

Um homem identificado como Dione dos Santos Cabral, de 37 anos, foi morto a tiros pelo sogro na tarde desse sábado (25), após um desentendimento familiar. O crime aconteceu em um assentamento na cidade de Nioaque.

O homem é empresário na cidade de Jardim e estaria no local em um almoço familiar quando houve uma discussão entre a esposa e o pai. Neste momento, Dione entrou no meio para defender a esposa, quando acabou sendo baleado no peito.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu. O autor do disparo fugiu. A Polícia Civil foi acionada e o caso está sendo investigado.

Com informações Jardim MS News