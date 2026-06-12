Jovem é ameaçada com facão e tem celular roubado em ponto de ônibus na Ernesto Geisel

Uma jovem de 22 anos foi vítima de um assalto enquanto aguardava transporte em um ponto de ônibus localizado em frente ao shopping, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. O crime foi praticado por um homem armado com um facão, que abordou a vítima e exigiu a entrega do celular.

Segundo relato da jovem, o criminoso apontou o facão em sua direção, simulando que iria golpeá-la, e ordenou: “Passa o celular”. Temendo ser ferida, ela entregou o aparelho. Após pegar o telefone, o autor fugiu do local antes da chegada da polícia.

De acordo com a ocorrência, os policiais utilizaram o sistema de rastreamento do celular e seguiram até a região da Vila Nhanhá. Durante as diligências, o aparelho foi localizado próximo a um bueiro, no cruzamento da Travessa Novo Horizonte com a Rua Floriano Paula Corrêa. O caso foi registrado como roubo e será investigado pelas autoridades.

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