Ciclista morre após cair de bicicleta e bater a cabeça em bueiro aberto

Um ciclista de 62 anos morreu, na madrugada de hoje (31), ao cair e bater a cabeça em um bueiro aberto, entre o cruzamento da Avenida Afonso Pena com Ernesto Geisel, região central de Campo Grande. De acordo com populares, a vítima foi vista caída na via, já sem sinais vitais.

O acidente aconteceu por volta das 4h, quando uma testemunha que estava a caminho do Aeroporto de Campo Grande, notou que havia uma bicicleta no chão e um corpo ao lado. Ela parou o veículo e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Assim que a equipe de policiais chegaram ao local, já constataram a morte da vítima. Segundo a PM, identificaram que o buraco, onde o ciclista caiu, não tinha uma tampa de bueiro que servia de proteção. Ainda de acordo com a polícia, acredita-se que o ciclista estava andando pela via quando caiu e foi arremessada ao chão, batendo a cabeça no buraco de bueiro aberto, causando traumatismo craniano e perda de massa encefálica. Ainda não se sabe se o ciclista sofreu mal súbito, colisão ou queda acidental.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro como morte a esclarecer.

