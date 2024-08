Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, faz visita sigilosa a Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (6), a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, desembarcou na capital de Mato Grosso do Sul às 5h30, no horário local. Por questões de segurança, a agenda completa da ministra será mantida em sigilo durante toda a sua estadia no Estado, que está prevista para durar até o fim do dia.

Embora não haja confirmação oficial sobre uma possível visita a Douradina, local que recentemente tem sido palco de conflitos intensos, fontes indicam que a ministra pode ter vindo ao Estado justamente para tratar do acirramento desse litígio.

Douradina tem sido um ponto focal de tensões crescentes, com disputas territoriais e reivindicações de terras indígenas levando a confrontos frequentes. A presença da ministra Guajajara em Mato Grosso do Sul pode sinalizar um esforço do governo federal para mediar a situação e buscar soluções pacíficas para os conflitos que têm impactado tanto as comunidades indígenas quanto os produtores rurais.

A visita de Sônia Guajajara acontece em um momento crítico, com a questão indígena sendo uma das prioridades de seu ministério. A expectativa é que, mesmo com a agenda mantida em sigilo, a ministra possa se reunir com líderes indígenas, representantes do governo estadual e possivelmente com produtores rurais, visando estabelecer um diálogo que contribua para a pacificação e a justiça social.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: