Após agredir enteada, homem é esfaqueado por desconhecido

Um homem, de 41 anos, foi esfaqueado após agredir enteada grávida, durante uma discussão. O caso ocorreu na noite do último domingo (18), em Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) após encontrarem um homem caído, com ferimentos de arma branca, na rua Alcebíades José Magalhães, no bairro Parque do Lago II. A vítima foi encaminhada para o Hospital da Vida,

Uma equipe da Polícia Civil também foi acionada para investigar o ocorrido. No local, a vítima relatou que estava na casa da sua ex-mulher, onde também estava a enteada, acompanhada do marido.

A equipe policial conversou rapidamente com a ex-mulher da vítima, que relatou que em dado momento houve uma discussão, na qual o homem de 41 anos se exaltou e jogou uma bicicleta na enteada, que está grávida.

Após a discussão, a vítima relatou que saiu da residência e foi alvo de três facadas nas costas. Ele conta que não conseguiu identificar o autor da agressão. A enteada e o marido não foram localizados pela Polícia até o momento.

O autor do crime ainda não foi identificado. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

