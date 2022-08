No 1º dia de campanha contra pólio sistema cai e lota UBS

Começou nesta segunda-feira (08) a campanha nacional contra a poliomielite, doença viral que causa a paralisia infantil. Em Campo Grande as 72 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e USF (Unidade de Saúde da Família) têm vacinas disponíveis mas, na manhã de hoje o sistema de vacinação caiu e causou tumulto em UBS da Capital.

Na UBS da 26 de agosto o sistema de vacinação sofreu uma interrupção e deixou pais revoltados. A entregadora Lucilene Mendes, estava na UBS 26 de agosto em busca da vacina contra a poliomielite para vacinar a filha de 16 dias e mais uma vez não conseguiu o imunizante.

De acordo com Lucilene ela realizou o exame do teste do pézinho na criança mas não conseguiu a vacina devido a problemas no sistema. Diversos pais agora esperam na Ubs para tentar a dose contra a poliomielite nos filhos.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), houve uma interrupção no PEC, sistema nacional de vacinação mas que já foi corrigido e que não prejudicou o esquema de vacinas de hoje.

Além do sistema a Sesau explica que além do sistema, o registro pode ser feito manualmente e lançado posteriormente pelas equipes de saúde da unidade. Apenas a Ubs 26 de agosto apresentou essa falha.

Campanhas

Foi iniciada hoje (08) duas ações voltadas para a vacinação: a campanha de multivacinação e a campanha contra a poliomielite, que ocorre de forma nacional. Em Campo Grande as vacininas estarão disponíveis em todas as 72 UBS (Unidade Básica de Saúde) e nas USF (Unidade de Saúde da Família).

A campanha de multivacinação tem como objetivo atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade com as principais doses de rotina. Já a vacina contra poliomielite é voltada para crianças menores de um ano, que devem receber a vacina contra a pólio de acordo com o calendário infantil e para crianças entre um e quatro anos; estas devem ser imunizadas com a vacina de gotinha.

As duas companhas irão até o dia nove de setembro e no dia 20 de agosto ocorre o “Dia D” de vacinação. As vacinas contra a Covid-19 e Influenza também estarão disponíveis nas unidades durante as campanhas.

Poliomielite

A poliomielite é uma doença contagiosa causada por um vírus que se aloja no intestino, denominado como Poliovírus. Ocorre com mais frequência em crianças menores de quatro anos mas pode atingir adultos. A maior parte dos infectados apresenta poucos sintomas ou nenhum, e estes se assemelham muito a sintomas de outras doenças virais, como infecções respiratórias ou infecções gastrointestinais.

A campanha de vacinação é nacional por ainda existir países que registram casos da doença. Entre o ano passado e o primeiro semestre de 2022, outras duas regiões, que também não possuíam mais a circulação do vírus, registraram casos novos da doença. O Brasil desde 1990 não registra casos da doença e em 1994 o país recebeu certificado de região livre do vírus.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.