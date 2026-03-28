Jovem denuncia tio por importunação sexual em aldeia de MS

Uma jovem de 18 anos denunciou o tio, de 62, por importunação sexual neste sábado (28), em uma aldeia no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, ela relatou passava em frente à casa de familiares quando foi chamada pelo homem, que lhe entregou um colar religioso. Na sequência, ele teria tentado forçar um contato físico sem consentimento.

A jovem conseguiu sair do local e procurou ajuda de familiares, sendo levada até a delegacia.

O suspeito foi encaminhado para prestar esclarecimentos e negou as acusações. O caso segue em apuração.

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