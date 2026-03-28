Concurso da Alems leva mais de 21 mil candidatos às provas neste domingo

Disputa que reúne milhares em Campo Grande possui maior concorrência nas áreas administrativas

Campo Grande concentra neste domingo (29) a movimentação de 21.044 candidatos que disputam vagas no concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

As provas acontecem em dois períodos. Pela manhã, participam os inscritos para técnico legislativo, com fechamento dos portões às 8h30. À tarde, é a vez dos candidatos a analista, com acesso permitido até 14h30.

A orientação é que os candidatos verifiquem com antecedência o local de prova no cartão de confirmação, já que a aplicação ocorre em diferentes pontos da Capital.

Com mais de 21 mil inscritos para cerca de 80 vagas, o concurso é considerado bastante concorrido e tem atraído candidatos de diferentes níveis de escolaridade.

O exame tem duração de quatro horas, com saída liberada apenas após três. As maiores concorrências estão concentradas nos cargos administrativos. O destaque é para técnico legislativo na área administrativa, com 7.186 inscritos, seguido por analista administrativo (2.533) e analista jurídico (1.939). Também aparecem entre os mais procurados os cargos de polícia legislativa (1.893) e motorista (1.493).

O gabarito preliminar será divulgado na segunda-feira (30), e o resultado final está previsto para o dia 28 de abril.

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