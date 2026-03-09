Jovem denuncia importunação sexual em boate de Campo Grande

Caso ocorreu na madrugada de sábado, no bairro Amambaí; suspeito teria deixado o local em carro de aplicativo antes de ser abordado

Na madrugada do útlimo sábado (7), uma jovem de 25 anos foi assediada dentro de uma boate na Rua Pimenta Bueno, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

Segundo o boletimde ocorrência, a vítima relatou que dançava com outras duas pessoas quando um homem se aproximou por trás e passou a tocá-la sem permissão. Surpresa com a situação, a jovem pediu imediatamente para que ele parasse e retirasse a mão do corpo dela.

A reação do suspeito, no entanto, teria sido agressiva. Segundo a mulher, ele se irritou com a reclamação e passou a ameaçá-la, afirmando que poderia agredi-la. O homem ainda disse que, caso ela saísse da boate, haveria pessoas do lado de fora esperando para “pegar” ela.

Diante do ocorrido, a jovem procurou um dos seguranças do estabelecimento e relatou a situação. Um funcionário orientou que ela registrasse o suspeito em vídeo e acionasse a polícia.

Após ligar para as autoridades, a vítima conseguiu filmar o homem no momento em que ele deixava o local. Ao perceber que estava sendo gravado, ele passou a insultar a jovem, tentando constrangê-la. Entre as ofensas, chegou a afirmar que ela seria prostituta e que estaria irritada por ter sido rejeitada por ele.

Conforme o relato, o suspeito deixou a boate acompanhado por um homem e uma mulher. O grupo entrou em um carro de aplicativo e foi embora. A vítima ainda tentou pedir ao motorista que aguardasse, explicando o que havia ocorrido, já que a polícia estava próxima do local, a cerca de 20 metros de distância.

Mesmo assim, o veículo seguiu viagem antes da chegada da equipe. Os policiais chegaram a realizar buscas, mas o carro não foi mais localizado.

A jovem foi orientada a procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para formalizar a denúncia.

