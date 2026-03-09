TJ mantém decisão que garante progressão de carreira a 420 médicos da Prefeitura de Campo Grande

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) negou recurso apresentado pela Prefeitura de Campo Grande e manteve decisão que determina o reenquadramento na carreira de cerca de 420 médicos da rede municipal de saúde. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (9), no Diário da Justiça. A medida pode resultar em aumento salarial para os profissionais, com impacto estimado em R$ 10 milhões nos cofres municipais. Com isso, continua valendo a liminar que obriga o município a aplicar a progressão prevista no plano de cargos e carreiras da categoria enquanto o processo principal segue em análise.

O recurso havia sido apresentado pela prefeitura contra decisão que favoreceu os médicos em ação movida pelo Sinmed-MS (Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul). O tribunal, no entanto, entendeu que há indícios de que os profissionais têm direito ao reenquadramento na carreira e que a demora na aplicação da medida pode gerar prejuízo aos servidores.

O relator do caso, desembargador Ary Raghiant Neto, considerou que a progressão está prevista na legislação municipal e que os médicos podem estar deixando de receber valores aos quais teriam direito.

Apesar da decisão judicial, há uma negociação em andamento com a prefeitura sobre a forma de implementação da medida.